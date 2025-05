Musique et solidarité au programme du festival Humancity à Schaerbeek, avec Manu Chao

Le festival Humancity proposera une journée de solidarité, de musique et d’engagement citoyen au stade du Crossing à Schaerbeek jeudi, a rappelé mardi la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, BelRefugees, qui organise l’événement. Manu Chao sera la tête d’affiche.

Illia Selecta, Tarab Machine, Aïsha, Cage Vrije Verzen, Maria Berni, Nephtys, JINRO, Jaune Toujours, JLMelankomic, Badi et Matanzas se relaieront également sur scène avant le concert (acoustique) du chanteur franco-espagnol. Outre la musique, le festival proposera par ailleurs un village associatif rassemblant des initiatives solidaires, des foodtrucks, ainsi que des espaces de détente, de jeux et de découvertes pour les enfants et leurs familles. Avec cet événement, BelRefugees souhaite “créer des ponts entre les mondes, rendre visibles les réalités vécues par les personnes en situation de migration et offrir un espace d’expression, de rencontres et d’espoir”.

Les fonds récoltés permettront de financer les projets non subventionnés de l’ASBL. Le festival débutera à 14h00. Le programme détaillé est disponible sur le site www.humancity.belrefugees.be. Plus aucune prévente n’est disponible, mais quelques tickets seront vendus le jour même à l’entrée de l’événement.

Belga