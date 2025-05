Mort de Yacine M’Rabet : Michaël Pindeville et Ahmed El Battouti reconnus coupables de coups et tortures mortels

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a reconnu, dans la nuit de mercredi à jeudi, les accusés Michaël Pindeville et Ahmed El Battouti coupables d’avoir porté des coups et exercé des tortures sur Yacine M’Rabet en mars 2022 à Bruxelles, causant la mort de celui-ci.

La victime jouait le rôle de “nourrice” pour des trafiquants de drogue. Elle leur mettait à disposition son appartement, situé rue des Visitandines dans le quartier des Marolles à Bruxelles, comme lieu de stockage, en échange de quelques doses de cocaïne. Les stupéfiants y étaient enfermés dans un coffre-fort dont seuls les “gérants” du trafic avaient les codes.

Le 8 mars 2022, cet homme de 46 ans a été torturé et battu à mort par Michaël Pindeville et Ahmed El Battouti. Les deux auteurs, âgés d’une petite vingtaine d’années, ont avoué être des vendeurs de drogue et ils ont avoué s’en être pris à Yacine M’Rabet parce qu’il avait détruit une partie du stock de drogue en tentant d’accéder au coffre. Ils n’ont jamais révélé les noms des autres personnes qui ont participé aux faits.

La victime a été brûlée sur les parties génitales avec un fer à repasser et a été brûlée avec un chalumeau artisanal. Elle a été aspergée d’ammoniac, elle a été frappée à coups de pied et de poing ainsi qu’avec une barre en métal. Elle a encore été sodomisée avec cet objet.

