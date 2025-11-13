Mort de Fabian : un arbre sera planté dans le parc Elisabeth

Il devrait être accompagné d’un banc et d’une plaque commémorative, selon l’accord convenu entre la maman de l’enfant, l’agence bruxelloise, des associations et des riverains.

Un chêne rouge écarlate sera planté avant la fin de l’hiver dans le parc Élisabeth, en hommage à Fabian qui y a perdu la vie en juin dernier, indique jeudi Bruxelles Environnement. Le 2 juin, Fabian, 11 ans, rentrait chez lui en trottinette électrique lorsque la police a voulu le contrôler, car trop jeune pour conduire un tel engin. L’enfant a alors pris la fuite pour une raison indéterminée et les policiers se sont lancés à sa poursuite en voiture jusque dans le parc Élisabeth, où le véhicule l’a percuté. L’enfant a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

