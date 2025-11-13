Passer la navigation
Mort de Fabian : un arbre sera planté dans le parc Elisabeth

Il devrait être accompagné d’un banc et d’une plaque commémorative, selon l’accord convenu entre la maman de l’enfant, l’agence bruxelloise, des associations et des riverains.

Un chêne rouge écarlate sera planté avant la fin de l’hiver dans le parc Élisabeth, en hommage à Fabian qui y a perdu la vie en juin dernier, indique jeudi Bruxelles Environnement. Le 2 juin, Fabian, 11 ans, rentrait chez lui en trottinette électrique lorsque la police a voulu le contrôler, car trop jeune pour conduire un tel engin. L’enfant a alors pris la fuite pour une raison indéterminée et les policiers se sont lancés à sa poursuite en voiture jusque dans le parc Élisabeth, où le véhicule l’a percuté. L’enfant a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

La famille de Fabian et Bruxelles Environnement ont échangé au cours des dernières semaines pour aménager un lieu de recueillement tout en respectant les règles urbanistiques strictes auxquelles le parc, classé, est soumis. “Un chêne rouge écarlate sera planté avant la fin de l’hiver. Il s’agit d’une espèce qui a une longévité particulièrement importante et qui marquera avec les années, vu ses caractéristiques, le paysage. Cette plantation, symbole de vie, se fera de manière participative. Un banc façonné dans un tronc, et gravé ou sur lequel une plaque commémorative sera apposée devrait également être installée, à proximité de cet arbre. Le parc étant classé, ces installations nécessitent des permis d’urbanisme. Bruxelles Environnement en a d’ores et déjà obtenu un pour planter l’arbre et poursuit les démarches nécessaires auprès d’urban.brussels pour obtenir les autres autorisations“, détaille Bruxelles Environnement.

