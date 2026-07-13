Mont-de-piété: une année record pour le prêt sur gage

On n’a jamais vendu autant au mont-de-piété, avec des chiffres records en 2025. Le prêt sur gage a le vent en poupe : l’explication se trouve notamment dans la hausse croissante du prix de l’or.

Dans cet organisme public de prêt sur gage, la majorité des bijoux estimés sont en or. Ce placement reste intéressant pour les clients. L’année dernière, le montant prêté moyen a augmenté de près de 25%. “On prête à de nombreuses personnes et on prête des montants moyens qui peuvent être plus importants, parce qu’une grosse partie des prêts se fait sur l’or et nous adaptons les taux prêtés à la hausse du cours de l’or“, explique Benoît Provost, directeur général du mont-de-piété. “Ça a donc un impact sur la hausse des montants prêtés par nos soins“.

La plupart du temps, les propriétaires récupèrent leurs objets. Sinon, ils sont vendus aux enchères et le bonus de vente est intégralement rétrocédé au client.

► Voir notre reportage | Comment expliquer le niveau historiquement haut du prix de l’or ?



■ Reportage de Valentine Rolus et Claire Vermeulen