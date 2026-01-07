Comment expliquer le niveau historiquement haut du prix de l’or ?

Le prix de l’or a plus que doublé en deux ans. En début de semaine, il a même atteint des niveaux historiquement hauts.

Fin décembre, un kilo d’or valait 123.000 euros. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 1979. Les marchands d’or remarquent ce succès qui n’est pas tout à fait nouveau. “Depuis le Covid, nous avons noté un engouement accru pour les valeurs tangibles et pour les valeurs refuges. Cette tendance se poursuit d’année en année. Elle est augmentée par les tensions géopolitiques, mais elle n’est pas nouvelle“, analyse Sandro Ardizzone, directeur général chez GFI Gold.

La flambée du prix de l’or s’explique notamment par l’incertitude. Le contexte géopolitique est compliqué. Le précieux métal redevient donc attractif pour les investisseurs, même sans rendement. “Quand on voit que le risque géopolitique augmente comme on l’a vu avec ce qu’il s’est passé au Venezuela, on voit que le prix de l’or augmente. D’une part parce que les banques centrales sont susceptibles d’en acheter davantage au vu des tensions, mais aussi parce que les investisseurs investissent davantage dans l’or étant donné que c’est vu comme un actif qui permet de se protéger face aux risques sur l’économie mondiale“, détaille Charlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING.

Cette tendance risque de se prolonger encore un peu. Alors faut-il investir au plus vite dans cette valeur refuge ? Les spécialistes recommandent toujours la diversification. “Il ne faut pas oublier que c’est un actif qui est extrêmement volatile. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier“, ajoute Charlotte de Montpellier.

■ Reportage de Maxime Dieu et Nicolas Scheenaerts