Mondiaux d’athlétisme : Nafi Thiam, écartée du stage de préparation de la Belgique, “La fédération me boycotte”

La triple championne olympique de l’heptathlon a évoqué le conflit qui l’oppose à la fédération belge Belgian Athletics à la suite de son refus de signer le code de conduite de celle-ci et de la “punition” qu’elle a subie.

Nafi Thiam était au bord des larmes, mardi quand elle a évoqué les conditions qu’elle a dû subir à quelques jours des championnats du monde d’athlétisme de Tokyo.

“Ce n’est pas du tout un climat serein et on ne permet pas d’être sereine avant les championnats. Ce qui est aussi un peu incompréhensible pour moi, c’est de boycotter son propre athlète. Mais voilà, c’est la réalité. La situation est telle que je ne peux pas ne pas en parler”, a commencé Thiam avant d’expliquer la punition dont elle a été victime. “Du coup, j’étais censée participer au “précamp” (le stage de préparation) avec le reste de l’équipe, comme je le fais avant chaque championnat. Donc ça c’était arrangé. Et puis j’ai reçu cinq jours avant le départ un mail que comme je n’avais pas signé le code de conduite, que mon précamp était pas validé et que donc il n’y avait pas de réservation qui a été faite pour moi”.

Nafi Thiam n’a donc pas boycotté le “précamp”. “Ce n’est pas du tout mon choix et ça m’a été imposé”. “Il a fallu trouver une solution au dernier moment. Pour trouver un endroit où m’entraîner, un endroit où loger. A cinq jours du départ dans une ville comme Tokyo, c’était pas évident et c’est aussi un coût énorme financier.”

Le kiné de la double championne du monde n’a pas par ailleurs été accrédité et n’a pu l’assister à l’entraînement. “Ça c’est encore plus choquant parce que c’est vraiment une décision qui vise à influencer négativement mon championnat et ma préparation.”

Nafi Thiam n’a pourtant pas du tout pensé renoncer à disputer l’heptathlon dans la capitale japonaise. “Non parce que j’ai pas travaillé aussi dur et fait les sacrifices et les efforts que j’ai faits pour que les personnes qui n’ont rien à faire du sport selon moi me gâchent tout cela. Je consacre ma vie à être performante et à venir à ces championnats. Ce n’est pas du tout une option (de ne pas participer). Même si je suis dans des mauvaises conditions pour ces championnats, j’ai pas envie de me dire que ça va me mener à l’échec parce que je pense que c’est ça qui est recherché”.

