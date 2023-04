Molenbeek : le Mima annule un combat de boxe entre des jeunes et la police après des contestations

Le Millennium Iconoclast Museum of Art (Mima) a décidé d’annuler l’évènement prévu ce jeudi 6 avril et qui devait opposer sur un ring de boxe une vingtaine de boxeurs amateurs de la police de Bruxelles et du quartier du Mima, dans le cadre de l’exposition “Local Heroes”, annoncent mardi les organisateurs.

Sur son site internet, le musée bruxellois explique sa décision d’annuler l’évènement par des tensions sur les réseaux sociaux et par sa volonté de “prévenir des menaces qui sont adressées au musée en général et aux membres de la direction artistique en particulier“.

En marge des œuvres d’art exposées sur trois étages, des boxeuses et boxeurs devaient venir s’entraîner au sein du musée, repensé pour l’occasion en gymnase grec antique, où corps et esprits peuvent s’exercer. Et le 6 avril, les boxeurs devaient s’opposer dans des combats de “sparring”, une sorte de combat d’entraînement où deux sportifs, ni nécessairement du même niveau ni automatiquement de la même catégorie de poids, s’affrontent dans le respect de l’intégrité physique du partenaire.

“La réalité est toute différente”

Mais l’évènement a provoqué des tensions sur les réseaux sociaux et des menaces ont visé des responsables du musée, selon le Mima. “De nombreux commentaires regrettaient de ne pas profiter de l’occasion pour débattre des violences policières, d’autres allant jusqu’à prétendre que le but était d’offrir une vitrine complaisante à la police“, explique le musée.

“La réalité est toute différente“, insiste le Mima pour qui “l’événement en question poursuivait un autre but qui appartient à l’exposition actuelle: comment dépasser nos préjugés. (…) La rencontre imaginée entre boxeurs devaient être sportive et l’occasion ensuite d’un échange informel, sans autre but que de créer un rapport humain. Autrement dit, le souhait était de réunir dans une même pièce des personnes au-delà de leurs différences“.

Avec Belga – Photo : Mima