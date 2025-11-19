Molenbeek : 150 personnes marchent contre les risques de fermetures d’ASBL

L’action s’inscrit dans la continuité de la mobilisation “‘Fermeture définitive/Liquidation sociale” lancée début octobre, lorsqu’une série d’ASBL molenbeekoises avaient symboliquement fermé leurs portes pour alerter les pouvoirs publics. Les organisateurs rappellent qu’une délégation d’environ 500 personnes avait déjà participé à la grande manifestation du 14 octobre. “Nous refusons d’être soldés comme des produits”, martèle le collectif, évoquant les “larmes et cris de résistance” des travailleurs, habitantes et publics des associations.

► Reportage | Le non-marchand molenbeekois lance l’opération “Fermeture définitive-Liquidation sociale”

En tête du cortège, les “pleureuses résistantes”, habillées de noir et maquillées de larmes, ont mené une marche à la fois burlesque et revendicative. Les participants ont dénoncé la précarisation persistante du secteur, les budgets insuffisants et les difficultés rencontrées par les équipes déjà fragilisées. Les associations alertent également sur les effets attendus de l’exclusion annoncée d’environ 4.000 personnes du chômage en 2026, qui risque selon elles d’accentuer la pression sur les services sociaux, communaux et du CPAS.

Arrivée au bord du Canal, la procession a marqué une pause symbolique pour exprimer sa “résistance farouche”, tout en appelant à une revalorisation et à une reconnaissance du travail mené par les structures de première ligne. Les organisateurs assurent que la mobilisation se poursuivra dans les prochains mois.

Belga