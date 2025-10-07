Le non-marchand molenbeekois lance l’opération “Fermeture définitive-Liquidation sociale”

L’action, organisée par le collectif MOVE – Molenbeek Vivre Ensemble -, marque le lancement officiel de l’opération “Fermeture définitive – Liquidation sociale “, une campagne symbolique pour dénoncer “le déni institutionnel” et réclamer un soutien structurel aux acteurs de terrain.

Le secteur associatif et non marchand de Molenbeek-Saint-Jean s’est mobilisé mardi pour alerter sur la crise que traversent les associations locales, dans un contexte d’incertitude politique et budgétaire à Bruxelles.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier et Marjorie Fellinger

“Nous voulons rappeler que l’absence de gouvernement bruxellois et les coupes fédérales fragilisent directement les services de première ligne”, a expliqué Olivier Bonny, coordinateur du programme de cohésion sociale de la commune. “Ce n’est pas une fermeture réelle, mais une façon d’attirer l’attention sur une situation devenue intenable.”

Une carte blanche, signée par une quarantaine d’associations molenbeekoises – dont La Rue, Ras El Hanout, Lire et Écrire Bruxelles, la Maison des cultures et la Mission locale -, dénonce le sous-financement chronique du secteur, les menaces sur les emplois ACS et l’absence de vision politique. Les signataires évoquent un “mépris institutionnel” qui affaiblit les structures associatives et les travailleurs sociaux “déjà épuisés par des années de crises successives”.

La commune de Molenbeek soutient officiellement cette démarche, selon les dires des signataires. Un atelier de confection de calicots se tiendra mercredi en vue de la manifestation nationale du 14 octobre, organisée à Bruxelles par la FGTB, la CSC et la CGSLB contre les mesures du gouvernement fédéral Arizona. “Ce que nous défendons ici, c’est le droit à la dignité pour les habitants et la reconnaissance des associations comme piliers essentiels du vivre-ensemble”, a conclu MOVE.

Belga