Métro 3: les auditions sont terminées, place à la rédaction des recommandations attendues pour la fin du mois

La commission spéciale métro du Parlement bruxellois en a terminé jeudi après plusieurs mois de travail avec la longue série d’auditions auxquelles elle a procédé au sujet de la gestion du projet de métro Nord-Sud au centre d’un rapport critique de la Cour des Comptes.

Ses membres, moins nombreux qu’à l’accoutumée en raison de la tenue conjointe, notamment d’une réunion de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois, ont entendu la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, ainsi que la secrétaire d’Etat Ans Persoons, en charge de l’Urbanisme au sein de l’ex-gouvernement Vervoort, depuis juin 2023.

Dans les prochains jours, les commissaires recevront un rapport des multiples auditions.

Chaque groupe politique est invité à remettre ses propositions de recommandations pour la fin du mois.

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Dans un deuxième temps, le bureau de la commission procédera à un premier toilettage de l’ensemble des recommandations reçues.

La commission spéciale se réunira le 9 juillet en vue d’une validation des recommandations.

Le Parlement tout entier se prononcera à leur sujet le 17 juillet, lors de sa dernière séance plénière avant les vacances.

Belga – Photo : Belga Image