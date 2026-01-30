Métro 3 : la Ville agira dès que la Région aura pris une décision sur le Palais du Midi

“Il est hors de question que le Palais du Midi reste vide si le chantier du métro Nord-sud devait être à l’arrêt à cet endroit pour plusieurs années, si la Région prend une telle décision, la Ville de Bruxelles mettra tout en œuvre pour permettre une réoccupation temporaire du bâtiment, dans des conditions sûres et techniquement possibles”, a déclaré jeudi la Première échevine MR de la Ville de Bruxelles, Florence Frelinx.

En charge, notamment, du Patrimoine public, celle-ci a ainsi réagi à une lettre ouverte d’associations demandant d’activer un plan pour la réoccupation du Palais du Midi et la réhabilitation de ses alentours, en collaboration avec les clubs sportifs, associations, commerçants et riverains du quartier.

Précisant que son cabinet s’est rendu sur place jeudi pour étudier les options envisageables et se tenir prêt à agir, Florence Frelinx a souligné d’emblée que la décision concernant la poursuite, la suspension ou le report du métro 3 appartenait à la Région.

“Si le chantier devait être à l’arrêt pour plusieurs années, il est hors de question que le Palais du Midi reste vide. Dans cette hypothèse, la Ville mettra tout en œuvre pour permettre une réoccupation temporaire du bâtiment, dans des conditions sûres et techniquement possibles“, a-t-elle insisté.

Aux yeux de l’échevine, il importe de traiter la situation des abords du Palais, des voiries, de la propreté, de la mobilité et de la sécurité avec la même exigence.

L’échevine libérale a enfin jugé urgent qu’un gouvernement régional se forme afin de prendre des décisions.

“Il appartient désormais à l’ensemble des partis de prendre leurs responsabilités et de se réunir autour du MR, premier parti, afin de doter Bruxelles d’un gouvernement capable de décider, d’arbitrer et d’agir. Le Palais du Midi, notre Ville et notre Région ne peuvent plus attendre“, a-t-elle conclu.

Belga