Métro 3: “Ce chantier est là, pourrit la vie des riverains, des commerçants, des forains et on préfère avoir un état de fait”

“Le chantier du métro 3 est là, pourrit la vie des riverains et des forains et rien ne se passe, on préfère avoir c’est un état de fait”. Le député bruxellois Fabian Maingain (Lib.res) est l’invité de Bonjour Bruxelles.

Depuis 2021, la Foire du Midi est impactée par le chantier du métro 3 et elle le sera encore cette année. “Ce qui est problématique“, avance Fabian Maingain, député bruxellois Lib.res, “c’est qu’on préfère aujourd’hui avoir un état de fait. Ce chantier est là, pourrit la vie des riverains, des commerçants, mais aussi de la Foire. Cette foire est déplacée aux Arts et Métiers et on voit que ça ne satisfait personne. D’abord les riverains, parce que c’est rapproché des lieux d’habitation et ça crée beaucoup de nuisances, et aussi les forains qui ne gagnent pas leur vie. C’est une foire coupée en deux, ça ne fonctionne pas.”

“Ce que j’ai demandé à la ministre de la Mobilité“, poursuit le député, “et que je demandais déjà quand j’étais échevin du Commerce de la Ville, c’est de réduire un peu l’emprise de ce chantier, aujourd’hui, 80 % du chantier métro est fini. Ce qui permettrait de retrouver la foire dans son état originel, et une continuité entre le haut et le bas de la foire. C’est une demande faite aussi par les forains et ça viendrait réduire les nuisances. Donc il y a des solutions. Ce qui manque aujourd’hui dans la gestion de ce chantier, c’est un pilotage – on l’a vu lors de la commission du métro 3 – mais surtout une volonté politique pour trouver des solutions. Et moi, entre demander des efforts à la STIB ou demander des efforts aux riverains et aux acteurs économiques, mon choix est vite fait.”

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Trop tard pour cette année? “C’est ce que je crains. La foire, ça s’organise quasiment un an à l’avance. C’est dès le mois de septembre-octobre qu’on prépare l’édition suivante. S’il y avait eu une volonté politique, notamment du côté de l’échevin du Commerce de la Ville, de dire à la STIB: maintenant, vous réduisez l’emprise du chantier, on remet la foire, il y aurait peut-être déjà eu des solutions. Je vois qu’elles vont être étudiées pour 2027, c’est déjà une perspective. En espérant que ça ne soit pas une énième promesse parce que moi, chaque année, quand j’étais échevin, on me promettait que l’année prochaine, on étudierait.”

Zone franche

Les commerçants du quartier Stalingrad seront de leur côté entendus ce jeudi en commission spéciale du métro 3 par rapport à un plan de relance économique. Fabian Maingain y propose la mise en place d’une zone franche. “On a mis en place un pacte avec les commerçants, on a doublé les aides, on a mis une certain nombre de dispositifs en place pour gérer ce chantier, gérer l’impact économique. Il y a des erreurs qui ont été commises et il faut pouvoir aussi prendre en considération la situation d’un chantier qui se prolonge. Et aussi, présenter nos excuses comme pouvoirs publics aux commerçants, aux riverains qui vivent depuis trop longtemps cette situation.”

“Mais aujourd’hui et depuis deux ans, il n’y a plus rien qui se passe. Le chantier est là, c’est un état de fait. La décision du gouvernement est de démolir le Palais du Midi pour permettre le passage du métro. Il y a un réaménagement qui va commencer à l’automne. Moi, je dis: aujourd’hui, reprenons le taureau par les cornes. Refaisons un pacte avec les commerçants et reprenons des mesures pour soutenir économiquement ce quartier et préparer l’après. Il y a un nouveau gouvernement, donc il faut des nouvelles mesures. Le gouvernement prône des zones franches pour des sites qui ont connu des drames industriels comme Audi. S’il y a bien un quartier qui est en drame industriel, c’est sans doute ce quartier économique du Palais du Midi. Donc je propose une mise en place d’une zone franche, qu’on enlève les taxes communales, qu’on vienne soutenir par des primes plus élevées le tissu économique, et qu’on retrouve une vraie gestion de ce chantier.”

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