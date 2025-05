Météo : une fin de semaine ensoleillée à Bruxelles

Cette journée de vendredi débutera avec beaucoup de soleil dans la plupart des régions mais dans le courant de la journée, le temps deviendra progressivement nuageux dans l’ouest du pays. Ailleurs il fera partiellement nuageux avec des nuages cumuliformes, prévoit l’IRM.

Les maxima se situeront entre 13°C à la côte et 21°C en Campine, sous un vent modéré et à la mer parfois assez fort de nord à nord-ouest.

Vendredi soir, le temps deviendra très nuageux en de nombreux endroits. Certaines régions, dont Bruxelles pourront toutefois conserver des éclaircies. En Ardenne, les nuages bas pourraient d’ailleurs limiter la visibilité par endroits.

La nuit prochaine, les minima seront le plus souvent compris entre 5°C en Ardenne et 11°C au littoral, sous un vent modéré à la mer et plutôt faible dans l’intérieur de secteur nord.

Ce samedi, il y aura d’abord de nombreux nuages. Ensuite, la nébulosité deviendra plus variable. Au littoral et sur le nord-ouest, les périodes ensoleillées deviendront même plus larges l’après-midi. Sur l’est du territoire, une petite ondée sera possible. Les maxima varieront entre 15 degrés sur le littoral et 20 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, la journée débutera avec de la grisaille dans la plupart des régions et un peu de bruine sera localement possible.

Selon le baromètre de Bruxelles Environnement, la qualité de l’air sera “très bonne” ce vendredi dans la capitale.

