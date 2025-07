Météo : un weekend nuageux et pluvieux en épilogue d’une semaine très chaude

Les températures maximales varieront entre 21 °C en bord de mer et 26 °C sur l’est du pays et en Gaume, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent de sud-ouest deviendra modéré, le long du littoral parfois assez fort.

Le ciel sera partiellement nuageux samedi, avec encore quelques embellies dans la matinée. Dans l’après-midi, la nébulosité deviendra plus abondante à partir de l’ouest avec possibilité de quelques averses sur la partie occidentale du pays.

Ce soir, le risque d’averses restera concentré sur la partie occidentale du pays. La nuit prochaine, la nébulosité deviendra assez abondante dans toutes les régions et le risque d’averses s’étendra à l’ensemble du pays. En fin de nuit, une zone de pluie plus marquée s’enfoncera sur le pays à partir de l’ouest. Les minima varieront entre 11 °C sur les hauts plateaux de l’est et 16 °C en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. Dimanche, le temps sera d’abord très nuageux avec de la pluie dans la plupart des régions. Le ciel deviendra ensuite plus changeant à partir de l’ouest avec des averses localement intenses et orageuses. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 17 °C en haute Ardenne, et 22 °C en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest s’orientera à l’ouest-sud-ouest. Le long du littoral, il sera généralement assez fort et s’orientera à l’ouest. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

Lundi, le temps restera frais et variable. Des éclaircies alterneront avec des champs nuageux parfois porteurs d’averses, pouvant localement encore être marquées et ponctuées de coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 14 et 17 °C en Ardenne, autour de 18 °C à la Côte, et entre 18 et 20 °C ailleurs.

