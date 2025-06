Météo : un vendredi ensoleillé, le mercure va dépasser les 30° ce week-end

Le temps restera à nouveau ensoleillé avec progressivement plus des bancs de nuages élevés ce vendredi. Les maxima s’échelonneront entre 22 degrés en Haute Ardenne et 28 degrés en plaine. A la mer, les maxima avoisineront les 25 degrés.

Dans la soirée et en début de nuit, le ciel sera peu à parfois partiellement nuageux avec des nuages élevés et moyens mais le temps restera sec. Après minuit, le ciel se dégagera. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu’à 17 degrés en plaine.

Samedi, le temps sera ensoleillé et très chaud avec des températures de 26 degrés dans les Hautes-Fagnes et 30 à 32 degrés en de nombreux endroits de la basse et moyenne Belgique. Les prévisions seront d’ailleurs assez similaires pour la journée de dimanche.

Belga