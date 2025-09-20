Météo : un temps variable attendu samedi

Le temps sera d’abord sec et partiellement nuageux samedi, avant l’arrivée d’averses qui atteindront le pays depuis la France, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Un coup de tonnerre ne sera pas exclu localement, samedi après-midi. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le temps restera généralement sec. Après le passage de cette perturbation, le temps deviendra temporairement sec avec un peu de soleil depuis le sud-ouest.

Vers la fin de l’après-midi et en soirée, de nouvelles averses sont prévues depuis la France, probablement plus intenses. Le risque d’orage sera plus grand avec localement des pluies intenses et un risque de rafales. Les maxima dans l’est pourront encore atteindre 27°C, tandis qu’ils ne dépasseront pas 22°C dans l’ouest. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Plus tard dans la soirée, le risque d’averses (orageuses) subsistera. Assez rapidement, les averses s’évacueront vers l’est et le temps deviendra généralement sec et partiellement nuageux. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le temps restera toutefois souvent nuageux avec encore une possibilité d’averses. Les minima oscilleront entre 12 et 15°C. Le vent sera modéré de sud, s’orientant vers le sud-ouest. À la mer, il tournera à l’ouest et deviendra assez fort.

