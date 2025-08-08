Passer la navigation
Météo : un temps de plus en plus chaud et de plus en plus ensoleillé

Si la journée de vendredi pourra débuter sous les nuages, les éclaircies domineront ensuite le ciel belge, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin quotidien.

Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux en début de journée, avec localement de possibles petites pluies, indique l’IRM. Le temps reviendra sec en cours de journée, avec des éclaircies de plus en plus présentes. Les températures seront dans les normales saisonnières, entre 21 et 26 degrés, avec un vent faible à modéré d’ouest à sud-ouest. Le temps restera sec dans la nuit de vendredi à samedi, sous un ciel partiellement nuageux, qui pourra se transformer en brume voire brouillard dans les vallées au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Le mercure descendra entre 12 et 16 degrés, sous un vent faible de sud à sud-est. Après l’apparition de quelques nuages en début de journée, le soleil dominera le ciel samedi, avec des températures comprises de 22 (en bord de mer) à 28 degrés (à l’intérieur des terres). Le soleil devrait prolonger sa présence dimanche, avec des maxima se maintenant entre 21 et 28 degrés.

Belga

08 août 2025 - 07h29
Modifié le 08 août 2025 - 07h29
 

