Le RWDM Brussels et le milieu Mohamed El Arouch se séparent d’un “commun accord”
Le RWDM Brussels, club de Challenger Pro League, a confirmé vendredi s’être séparé “d’un commun accord” de Mohamed El Arouch. Le milieu de terrain français n’a disputé aucun match cette saison avec l’équipe première.
Issu du centre de formation de Lyon, El Arouch, 21 ans, a rejoint le RWDM début février en provenance du club brésilien de Botafogo. La saison dernière, l’ex-international français junior a disputé six matchs, délivrant une passe décisive. Cette saison, il n’a joué que pour les U21.
Avec 16 points en 15 matchs, le RWDM occupe une décevante 11e place au classement de la Challenger Pro League. Samedi à 20h00, les Bruxellois, qui n’ont plus gagné depuis près de deux mois, accueilleront l’Olympic Charleroi au stade Edmond Machtens.
Belga