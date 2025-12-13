Des coups de feu ont été tirés dans le quartier des Marolles à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi. Aucun blessé n’est à déplorer, mais des impacts de balles sont visibles sur la façade d’un immeuble. L’information a été rapportée par Het Laatste Nieuws et confirmée par le parquet de Bruxelles.

“Le vendredi 12 décembre, vers 3h00 du matin, des coups de feu ont été tirés rue de Montserrat“, a déclaré Laura Demullier, porte-parole du parquet. “Personne n’a été blessé, mais plusieurs impacts de balles ont été relevés sur une façade. Le suspect aurait pris la fuite en scooter. La police a retrouvé sur place sept douilles et une cartouche.”

Le parquet a été informé et a demandé à un expert en balistique et au laboratoire de la police judiciaire fédérale de procéder aux investigations nécessaires sur place. L’enquête est en cours, a ajouté la porte-parole.

Belga – Image : Google Street View