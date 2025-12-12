Le PTB en tête des intentions de vote à Bruxelles

À Bruxelles, où la scène politique reste figée depuis plus de 550 jours, un nouvel équilibre semble se dessiner dans les intentions de vote.

D’après le sondage Ipsos réalisé pour RTL – Le Soir – VTM – HLN, le PTB s’impose désormais comme la première force politique de la capitale.

Avec 22,3% des intentions de vote, le parti de Raoul Hedebouw devance nettement le PS, qui recueille 19,8%. Le MR glisse à la troisième place avec 17,2%.

Derrière ce trio de tête, Les Engagés se stabilisent à 9%, tandis qu’Ecolo confirme ses difficultés actuelles avec 7,4%. DéFI, parti historiquement implanté dans la région, montre un léger regain en atteignant 5,6%.

Sur le plan des personnalités, Sophie Wilmès reste la figure la plus populaire à Bruxelles, devant Alexander De Croo et Paul Magnette.

Belga