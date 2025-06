Météo : un ciel nuageux provoquera de faibles pluies ou bruines

Le ciel sera très nuageux mardi dans de nombreuses régions avec quelques faibles précipitations l’après-midi au nord du sillon Sambre et Meuse. L’IRM prévoit des maxima de 17 à 22 degrés.

En matinée, le ciel sera souvent nuageux avec quelques éclaircies locales. En journée, la nébulosité augmentera depuis la Côte, avec quelques faibles pluies ou bruines dans l’après-midi en Basse et Moyenne Belgique. Dans l’extrême sud et sud-est, des éclaircies resteront néanmoins possibles l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes Fagnes, autour de 19 à 20 degrés dans le centre, et 22 degrés en Lorraine belge. Le vent de sud-ouest, modéré et assez fort à la mer, tournera à l’ouest.

Belga