Météo: un beau week-end chaud et ensoleillé

C’est un week-end estival qui nous attend, dû à un anticyclone situé au-dessus de l’Allemagne. Le temps sera ensoleillé et chaud en cette fin de semaine, annonce l’IRM.

Ce samedi s’annonce ensoleillé, mais parfois voilé par des champs de nuages élevés, annonce l’Institut Royal Météorologique. À Bruxelles, la température atteindra les 24°C.

Ce soir, le ciel sera peu nuageux, avec essentiellement des voiles de nuages élevés. Les minima, dans la capitale, seront de 15°C.

Ce dimanche, le temps sera plutôt estival avec une température de 28°C et un ciel bien dégagé. C’est en fin de journée que des voiles nuageux pourraient faire leur retour.

M.D. avec IRM – Photo : Belga Image