Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo: un beau week-end chaud et ensoleillé

C’est un week-end estival qui nous attend, dû à un anticyclone situé au-dessus de l’Allemagne. Le temps sera ensoleillé et chaud en cette fin de semaine, annonce l’IRM.

Ce samedi s’annonce ensoleillé, mais parfois voilé par des champs de nuages élevés, annonce l’Institut Royal Météorologique. À Bruxelles, la température atteindra les 24°C.

Ce soir, le ciel sera peu nuageux, avec essentiellement des voiles de nuages élevés. Les minima, dans la capitale, seront de 15°C.

Ce dimanche, le temps sera plutôt estival avec une température de 28°C et un ciel bien dégagé. C’est en fin de journée que des voiles nuageux pourraient faire leur retour.

M.D. avec IRM – Photo : Belga Image

Lire aussi :

Partager l'article

06 septembre 2025 - 11h35
Modifié le 06 septembre 2025 - 11h35
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales