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Météo : le soleil pointe à nouveau le bout de son nez ce mardi

Le printemps, qui avait généreusement débuté avant de se replier dans les giboulées, repointe le bout de son nez : les Bruxellois pourront compter sur du soleil et des températures en hausse ce mardi.

Le soleil brillera toute la journée. À peine ombragé par quelques rares voiles d’altitude, le mercure grimpera jusqu’à 15°C en Hautes Fagnes et 19°C à Bruxelles et ailleurs.

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore un ciel dégagé en soirée et pendant la nuit de mardi à mercredi.

Les minima hésiteront entre un froid hivernal à -1°C dans certaines vallées de l’Ardenne et un peu plus de douceur en plaine, avec 6°C.

La qualité de l’air sera “assez bonne” ce mardi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Avec Belga – Photo : Belga

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