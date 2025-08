Météo : le parapluie reste de rigueur ce vendredi

L’Institut royal météorologique prévoit encore un temps maussade pour ce vendredi mais une amélioration s’amorce ce week-end dans le centre du pays.

Les averses traverseront, vendredi, la Belgique d’ouest en est et s’intensifieront en cours de journée, jusqu’à devenir parfois orageuses. La pluie sera plus intense sur la partie nord du pays. Un avertissement jaune est par ailleurs prévu jusqu’à 19h00 sur la province de Liège en raison de cumuls pouvant atteindre 20 à 30 mm (voire 40 mm sur le relief).

Sous un vent modéré d’ouest à nord-ouest, le mercure grimpera jusqu’à 21 degrés dans le centre du pays, à 16 degrés en haute Ardenne, 18 ou 19 degrés en bord de mer et 21 ou 22 degrés en Flandre. La pluie perdurera dans le sud-est du pays en soirée, alors que les éclaircies reviendront dans le reste des régions. Les nuages et de nouvelles averses reviendront en cours de nuit via la Côte. Les minima iront de 10 à 17 degrés, sous un vent modéré de nord-ouest à ouest.

Le week-end débutera sous les nuages et de nouvelles averses, parfois assez fortes et orageuses. Les éclaircies devraient revenir dans l’après-midi sur le centre, avec jusqu’à 20 degrés et se maintenir dimanche en matinée, avant le retour de la pluie venue du littoral en cours d’après-midi. Les températures varieront entre 17 et 21 degrés.

