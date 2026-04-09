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Météo : jusqu’à 25°C ce jeudi

La journée de jeudi s’ouvrira sous un grand ciel bleu, parfois voilé de quelques bancs de nuages élevés. Ce bain de soleil s’accompagnera d’un mercure généreux, qui grimpera jusqu’à 25°C.

Il faudra toutefois être vif pour en profiter car, dès l’après-midi, des nuages se développeront à partir de l’ouest. Quelques averses isolées pointeront peut-être le bout de leur nez en soirée, surtout sur l’est, précise l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Le thermomètre indiquera 19°C de maxima en bord de mer jusqu’à localement 25°C dans l’intérieur des terres, sous un vent faible.

La soirée et la nuit contrasteront avec la journée de jeudi puisqu’un front froid traversera le pays, accompagné d’une nébulosité temporairement plus abondante et de quelques averses passagères. La plupart arroseront la partie est du pays. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les minima oscilleront alors entre 3°C et 8°C, sous un vent devenu modéré et même assez fort au littoral.

Belga

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