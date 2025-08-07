Météo : jusqu’à 28 degrés ce week-end, la phase d’avertissement forte chaleur activée

La phase d’avertissement du “Plan forte chaleur et pics d’ozone” est activée à partir de jeudi, sur la base des prévisions de températures de l’Institut royal météorologique (IRM), indique la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

Selon l’IRM, il fera chaud dès ce week-end, avec une hausse progressive des températures maximales, qui atteindront puis dépasseront les 30°C à Uccle en début de semaine prochaine.

La phase d’avertissement est déclenchée lorsque la somme des différences entre les températures maximales pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17°C.

Cette phase sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé pour qu’ils soient particulièrement attentifs aux personnes les plus vulnérables.

Actuellement et pour les prochains jours, les concentrations d’ozone devraient néanmoins rester relativement faibles, précise la Celine. Elles ne devraient pas dépasser le seuil d’information européen de 180 µg/m3 à partir duquel la population est appelée à la vigilance.

