Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Météo : jusqu’à 28 degrés ce week-end, la phase d’avertissement forte chaleur activée

Soleil Canicule Illustration bouteille d'eau - Belga Dirk Waem

La phase d’avertissement du “Plan forte chaleur et pics d’ozone” est activée à partir de jeudi, sur la base des prévisions de températures de l’Institut royal météorologique (IRM), indique la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine).

Selon l’IRM, il fera chaud dès ce week-end, avec une hausse progressive des températures maximales, qui atteindront puis dépasseront les 30°C à Uccle en début de semaine prochaine.

La phase d’avertissement est déclenchée lorsque la somme des différences entre les températures maximales pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17°C.

Cette phase sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé pour qu’ils soient particulièrement attentifs aux personnes les plus vulnérables.

Actuellement et pour les prochains jours, les concentrations d’ozone devraient néanmoins rester relativement faibles, précise la Celine. Elles ne devraient pas dépasser le seuil d’information européen de 180 µg/m3 à partir duquel la population est appelée à la vigilance.

Belga – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

07 août 2025 - 13h39
Modifié le 07 août 2025 - 15h03
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales