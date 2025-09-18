Météo : des éclaircies attendues jeudi

Jeudi, la journée débutera avec beaucoup de soleil au sud du sillon Sambre-et-Meuse ainsi que dans le centre, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Davantage de nuages seront présents sur une bonne partie nord et ouest du pays, mais ils se morcelleront au fil des heures pour laisser place à de larges éclaircies, sauf sur le nord du territoire où il faudra attendre la fin de journée pour profiter d’un temps plus lumineux. Les maxima seront en nette hausse, avec des valeurs oscillant entre 20 et 25°C.

Le vent deviendra généralement modéré à parfois assez fort au littoral de sud-ouest. En soirée et dans la nuit, les Belges profiteront d’un ciel peu nuageux à serein. Toutefois, quelques champs de nuages élevés et moyens transiteront par le nord du pays et du brouillard pourra se former par endroits.

Les minima seront compris entre 8 et 14°C. Le vent deviendra souvent faible, mais restera plus modéré sur les crêtes, et virera au secteur sud. Vendredi, le temps sera plus chaud et souvent ensoleillé avec, par moments, quelques voiles d’altitude. Les maxima se situeront entre 22 et 28°C.

Belga