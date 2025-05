Météo : de la pluie et du vent au programme de ce mardi

Coup d’oeil sur les prévisions des prochains jours.

Il y aura quelques faibles pluies en matinée avant l’arrivée de précipitations plus marquées en cours d’après-midi et en soirée, selon les prévisions de l’IRM mardi. Les maxima seront compris entre 14 à 20 degrés et un vent de sud-ouest sera assez soutenu, ajoute le bulletin matinal.

Ce matin, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de faible pluie ou de bruine. L’après-midi, le temps deviendra temporairement plus sec par l’ouest avec de timides éclaircies, avant l’arrivée d’une nouvelle zone de pluie plus active. Les maxima varieront de 14 degrés en Ardenne à 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à localement assez fort, et à la mer assez fort, devenant fort vers le soir, de secteur sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h. Ce soir et cette nuit, il fera très nuageux, avec encore des périodes de pluie ou des averses. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés.

Mercredi, le temps sera variable avec des averses, éventuellement ponctuées d’un coup de tonnerre et les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés.

Jeudi, le ciel sera à nouveau nuageux avec encore un risque de quelques faibles précipitations. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés.

Belga