Météo : averses et éclaircies se passeront le relai

Les dernières pluies quitteront l’est de la Belgique vendredi matin, laissant un temps sec agrémenté d’éclaircies sur la plupart des régions, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les nuages et les averses reviendront ensuite en force, parfois accompagnés de coups de tonnerre.

Les éclaircies devraient ensuite faire leur réapparition en cours d’après-midi, avec des températures de l’ordre de 15°C dans les Hautes Fagnes et localement 20°C en Flandre. Le vent sera modéré et parfois assez fort, surtout sur l’ouest, où les rafales pourraient atteindre 50 à 60 km/h.

La soirée sera synonyme de disparition des averses et du retour des éclaircies et du temps sec. Ce répit sera cependant de courte durée puisque le risque de pluie augmentera à nouveau durant la nuit, avec un éventuel coup de tonnerre pour pimenter le tout. Le thermomètre oscillera entre 10 et 13°C, sous un vent qui passera de modéré à faible.

Belga