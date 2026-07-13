Mémorial Van Damme: une exposition sur la place De Brouckère pour la 50e édition

Le Mémorial Van Damme tiendra une exposition dans le cadre de sa 50e édition, portant sur l’histoire du meeting ainsi que sur la vie d’Ivo Van Damme qui lui a prêté son nom.

L’organisation de l’événement a annoncé lundi que l’exposition prendrait place du 8 août au 6 septembre sur la place De Brouckère.

L’exposition baptisée “From Ivo to Mondo” permettra au visiteur de revisiter la carrière d’Ivo Van Damme, ainsi que de revivre les moments fondateurs du Mémorial. “De nombreux objets exclusifs, des documents d’archives jamais dévoilés auparavant et des images émouvantes donneront vie à cette histoire exceptionnelle“, dont les pointes de Van Damme, sa tenue des Jeux Olympiques de 1976, ainsi que d’autres souvenirs lui ayant appartenu.

“Le Museum of World Athletics y ajoutera également des dizaines d’objets exceptionnels appartenant à de grands noms de l’histoire de l’athlétisme, qui ont tous un lien avec le Mémorial. D’Alberto Juantorena à Mondo Duplantis, en passant par Carl Lewis et Usain Bolt.”

L’exposition se refermera le dimanche 6 septembre, au lendemain de la fin du Mémorial Van Damme qui aura lieu les 4 et 5.

Belga – Photo : Belga Image