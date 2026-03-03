Maxime Prévot en dit plus sur l’opération de rapatriement hors norme depuis le Moyen-Orient: “Les défis logistiques sont énormes”

Le rapatriement des Belges coincés au Moyen-Orient s’organise, avec une priorité aux touristes, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot. Invité dans Bonsoir Bruxelles, il a évoqué des vols militaires et une opération qui pourrait prendre plusieurs jours.

Le rapatriement des ressortissants belges coincés au Moyen-Orient s’organise. Ils sont 26.000 à se trouver dans les régions concernées par le conflit, dont 2.400 touristes. Le ministre des Affaires étrangères l’a confirmé en commission des Relations extérieures de la Chambre. “Cela pourrait prendre quelques jours : certains espaces aériens sont toujours fermés et les défis logistiques sont bien évidemment énormes.”

Invité dans Bonsoir Bruxelles ce mardi 3 mars, Maxime Prévot explique que la priorité sera de mettre, le plus rapidement possible, les ressortissants belges en sécurité “y compris dans les pays les plus proches avec un système de rotation militaire“. “Si tous devaient revenir sur Bruxelles, cela laisserait courir un risque plus grand pour nos concitoyens“.

Le rapatriement se concentrera dans un premier temps sur deux pays prioritaires, à savoir les Émirats arabes unis et le Qatar “où ils se concentrent en plus grand nombre et où le danger est plus grand”. Les Belges, prioritairement des touristes, seront transportés vers des pays sûrs pour leur retour. “Il faudra faire des déplacements y compris en bus. Nous devons sécuriser des couloirs jusqu’à des pays voisins comme l’Arabie saoudite ou Oman où des avions militaires pourront prendre en charge nos compatriotes“. La Belgique travaille en collaboration avec d’autres pays comme le Luxembourg, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

L’opération ne concernera, dans un premier temps, que les touristes enregistrés sur l’application Travellers Online. Les ressortissants belges résidant durablement dans la région et disposant de leur propre logement ne seront pas rapatriés pour le moment. Maxime Prévot et Théo Francken précisent dans un communiqué que “tout est mis en œuvre pour organiser leur retour dans les meilleures conditions possibles.”

Maxime Prévot s’adresse aux personnes sur place et à leurs proches en attente : “Un peu de patience. Nous sommes en action“. Les personnes souhaitant revenir doivent se manifester auprès des ambassades et des consulats.

