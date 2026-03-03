“Il y a des déflagrations”, “hâte de retrouver mes proches” : des Bruxellois à Dubaï attendent de pouvoir rentrer en Belgique

Environ 26.000 Belges se trouvent actuellement dans les régions concernées par des frappes iraniennes, tandis que des rapatriements par vols militaires sont en préparation.

Ces derniers jours, Dubaï a de nombreuses fois été visé par l’armée iranienne. Un hôtel a été touché, l’aéroport a subi des dégâts… De quoi inquiéter les résidents et les touristes sur place, qui ont été témoins d’interceptions de missiles iraniens par la défense aérienne des Émirats.

Nous avons pu joindre, ce dimanche, Pascal Lefèvre, qui est un ancien élu communal bruxellois. Il faisait halte pour quelques jours à Dubaï avant un voyage en Asie. Il s’y retrouve désormais bloqué : “Toute la journée d’hier (samedi) et d’aujourd’hui, il y a eu des déflagrations et des survols d’avions. La nuit passée, vers 00h30, nos téléphones se sont mis à sonner très fort et nous avons reçu un message des autorités émiraties nous demandant de nous mettre dans l’abri le plus proche et de nous éloigner des fenêtres et des portes eu égard à une probable attaque imminente de la part des Iraniens. Nous n’avons pas beaucoup dormi“, témoigne Pascal qui ne se dit pas particulièrement inquiet. Il assure que “tout est sous contrôle“. Les aéroports étant fermés, le Bruxellois ne sait pas quand il pourra rentrer en Belgique et fait déjà une croix sur son voyage en Asie.

Pascal est toujours sur place ce mardi : “Nous avons vu, ce soir, au-dessus de notre tête, une nouvelle attaque massive de drones sur Dubaï. L’ambassade nous envoie des infos générales, mais ne fait rien pour nous aider concrètement“.

Lino Scifano est aussi bloqué à Dubaï depuis plusieurs jours. Il nous dit avoir “hâte de retrouver ses proches et rentrer en Belgique“. L’annonce par les autorités que des rapatriements auront lieu le rassure : “On est dans l’attente de plus d’informations sur le plan logistique de la façon dont cela sera organisé“.

Des rapatriements “par des vols militaires”

Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a donné des instructions pour que les autorités belges organisent des rapatriements de leurs ressortissants depuis le Moyen-Orient. “Je travaille à l’opérationnalisation de ceux-ci avec mon collègue de la Défense, le ministre Francken, par des vols militaires“, a-t-il annoncé mardi en commission des Relations extérieures de la Chambre. La priorité sera accordée aux touristes.

Le chef de la diplomatie belge a appelé à la patience : “Cela pourrait prendre quelques jours : certains espaces aériens sont toujours fermés et les défis logistiques sont bien évidemment énormes.”

Tous les Belges présents dans la région ne pourront pas être rapatriés via ces vols : “on parle de près de 26.000 de nos ressortissants présents dans la région, dont près de 2.500 touristes. J’invite donc nos compatriotes, s’ils en ont la possibilité et qu’une opportunité s’offre à eux, de saisir les possibilités de revenir par des vols commerciaux ou autres voies de transport.”

L’opération sera menée en partenariat avec le Luxembourg, entre autres.

Maxime Dieu et Maxime Verhaert avec Belga – Photos : BX1