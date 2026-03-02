Attaque contre l’Iran : une dizaine de vols reliant Brussels Airport au Moyen-Orient annulés

Une dizaine de vols reliant Brussels Airport au Moyen-Orient sont annulés ce lundi, un chiffre comparable à celui de ce week-end. Le trafic aérien est fortement perturbé dans cette région en raison de l’attaque américaine et israélienne sur l’Iran samedi.

Le tableau des vols sur le site internet de l’aéroport de Bruxelles mentionnait cinq vols en provenance des Emirats, du Qatar et d’Israël annulés. Les vols au départ, pour ces mêmes destinations, sont également supprimés. Plusieurs vols sont également déjà biffés pour la journée de mardi.

Les vols à destination et en provenance de Tel Aviv, de Dubaï, Abu Dhabi et Doha sont concernés. Les compagnies aériennes Brussels Airlines, Emirates, Qatar Airways et Etihad contactent actuellement les voyageurs concernés.

Selon le gestionnaire du trafic aérien européen, Eurocontrol, les aéroports israéliens de Tel Aviv, Haïfa et Ramon resteront fermés jusqu’à samedi midi au moins, en raison des tensions sur place.

Brussels Airlines ne prévoit d’ailleurs pas de reprise des vols vers et depuis Tel Aviv, en Israël, avant le 7 mars.

Du côté de Qatar Airways, on indique que la reprise des activités aura lieu dès que l’Autorité de l’aviation civile locale aura annoncé la réouverture en toute sécurité de l’espace aérien qatari. Une nouvelle mise à jour est prévue mardi à 07h00 heure belge.

Chez Emirates, toutes les opérations à destination et en provenance de Dubai sont suspendues au moins jusque mardi 12h00 heure belge, l’espace aérien des Emirats arabes unis étant fermé. Même situation pour Etihad, pour qui les vols à destination et en provenance d’Abu Dhabi sont suspendus jusqu’à au moins 11h00 heure belge mardi.

Les deux principaux aéroports de Dubaï, DXB et Al Maktoum Airport, sont fermés depuis samedi et jusqu’à nouvel ordre.

Plus de 5.000 Belges se trouvent aux Emirats, selon les données du SPF Affaires étrangères, qui a reçu des centaines d’appels les concernant depuis samedi sur le numéro d’urgence +32 2 501 40 00, joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Dans la plupart des cas, il s’agit de problèmes liés aux annulations de vols, pour lesquels l’administration fédérale renvoie vers les compagnies aériennes et les agences de voyage.

On ignore encore par ailleurs si Emirates, Etihad et Qatar Airways ont commencé à mettre en place une procédure pour faire revenir les voyageurs se trouvant dans des pays plus lointains, en Asie, Afrique et Océanie, et qui avaient opté pour une escale au Moyen-Orient.

Selon Flightradar24, au moins 2.000 vols au départ et à destination de sept aéroports du Golfe Persique ont été annulés lundi. Dimanche, plus de 3.400 suppressions ont été recensées.

Belga – Photo : Belga Image