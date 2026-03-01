Plus d’un millier de manifestants dans le centre de Bruxelles en soutien au peuple iranien : “Nous allons continuer le combat”

Plus d’un millier de personnes se sont réunies dimanche place De Brouckère, à Bruxelles, à l’appel de la diaspora iranienne pour soutenir le peuple iranien. Le rassemblement, marqué par la mort de l’ayatollah Ali Khamenei, s’est conclu par une marche dans le centre-ville.

Plus de mille personnes se sont rassemblées dimanche après-midi sur la place De Brouckère à Bruxelles à l’initiative de la diaspora iranienne en Belgique et en Europe. La manifestation, organisée déjà avant les frappes américaines et israéliennes sur l’Iran, vise à soutenir le peuple iranien en proie à la répression de son gouvernement.

Ce dimanche, la manifestation était surtout marquée par l’élimination, la veille, de l’ayatollah Ali Khamenei : “C’est avec beaucoup de joie que nous avons appris la nouvelle hier. Nous allons continuer le combat, car on a encore du chemin à parcourir pour arriver à la transition démocratique en Iran“, réagit Pegha Sadri, activiste et organisatrice du rassemblement. “Khamenei est le visage monstrueux de tout ce qu’il s’est passé durant 47 ans en Iran. Bien évidemment que le peuple iranien est content. C’est un moment historique pour l’avenir de l’Iran“.

Il y avait environ 1.600 manifestants rassemblés, selon un décompte de la police. On compte parmi ceux-ci plusieurs responsables politiques, dont le président du MR Georges-Louis Bouchez, les députées Darya Safai (N-VA) et Lydia Mutyebele (PS) ou encore le président du CPAS de Bruxelles David Weytsman (MR).

Plusieurs militants iraniens et représentants politiques belges ont pris la parole pour s’adresser à la foule, après quoi les manifestants ont entamé la marche de sur la Petite Ceinture de Bruxelles via Botanique et vers la place de l’Albertine.

Les belgo-iraniens et représentants de la diaspora iranienne ont souhaité, avec cette manifestation, exprimer leur soutien à leurs compatriotes. De nombreux drapeaux israéliens et américains étaient également présents, afin d’expliciter une approbation des bombardements américano-israéliens de samedi matin, qui ont notamment éliminé l’ayatollah Ali Khamenei.

Avec Belga – Photo : BX1