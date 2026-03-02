Attaque contre l’Iran : La Belgique déconseille désormais les voyages vers plusieurs pays du Moyen-Orient

Les Affaires étrangères ont adapté leurs avis de voyage pour plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de la situation sécuritaire sur place. Les voyages vers les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie et le Liban sont désormais déconseillés. Ces pays ont été touchés par des frappes iraniennes menées en représailles des attaques américaines et israéliennes en Iran.

Les voyages vers l’Irak et la Syrie sont également déconseillés.

Les Belges se trouvant dans ces pays sont invités à rester vigilants et à suivre de façon stricte les instructions des autorités locales. Ils doivent également éviter de se trouver à proximité d’installations militaires et de grands rassemblements.

Les citoyens belges aux Émirats arabes unis doivent quant à eux éviter les déplacements non indispensables.

Les voyages non-essentiels vers Israël, l’Arabie saoudite et le sultanat d’Oman sont déconseillés. Tous les voyages en territoire palestinien sont déconseillés.

Les Affaires étrangères indiquent avoir reçu des centaines d’appels depuis samedi. “Il s’agit de centaines d’appels provenant des Émirats arabes unis et de quelques dizaines d’autres venant de pays de la région comme Israël, l’Arabie saoudite, le Koweït et Bahreïn”, explique le porte-parole des affaires étrangères, David Jordens. Le numéro d’urgence mis en place à Bruxelles a reçu quasi exclusivement des appels provenant des Émirats arabes unis. “Dans la plupart des cas, il s’agissait de problèmes liés aux annulations de vols, pour lesquels nous ne pouvons pas aider: dans ce cas, il faut s’adresser aux compagnies aériennes et aux agences de voyage.”

Le SPF Affaires étrangères a connaissance de 240 personnes de nationalité belge enregistrées en Iran, ainsi que d’une dizaine de voyageurs. En Israël, quelque 14.000 personnes de nationalité belge sont actuellement enregistrées. Selon le ministère des Affaires étrangères, une trentaine de personnes sont en vacances dans la région. Une dizaine de Belges se trouvent également au Yémen et plus de 5.000 aux Émirats arabes unis.

La ligne d’urgence des Affaires étrangères est joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au +32 2 501 40 00.

Belga