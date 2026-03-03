Attaque contre l’Iran : la Belgique prépare des rapatriements par vols militaires, annonce Maxime Prévot

Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a donné des instructions pour que les autorités belges organisent des rapatriements de leurs ressortissants depuis le Moyen-Orient.

“Je travaille à l’opérationnalisation de ceux-ci avec mon collègue de la Défense, le ministre Francken, par des vols militaires“, a-t-il annoncé mardi en commission des Relations extérieures de la Chambre. La priorité sera accordée aux touristes.

Le chef de la diplomatie belge a appelé à la patience : “cela pourrait prendre quelques jours : certains espaces aériens sont toujours fermés et les défis logistiques sont bien évidemment énormes.”

Tous les Belges présents dans la région ne pourront pas être rapatriés via ces vols : “on parle de près de 26.000 de nos ressortissants présents dans la région, dont près de 2.500 touristes. J’invite donc nos compatriotes, s’ils en ont la possibilité et qu’une opportunité s’offre à eux, de saisir les possibilités de revenir par des vols commerciaux ou autres voies de transport.”

L’opération sera menée en partenariat avec le Luxembourg, entre autres.

Belga – Photo : Défense