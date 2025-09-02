“Mauvaise tragicomédie”: la N-VA accuse toujours le PS de bloquer la situation à Bruxelles

La proposition du “facilitateur” bruxellois Yvan Verougstraete (Les Engagés) d’une majorité à sept pour former un nouveau gouvernement régional dans la capitale, sans la N-VA, provoque l’ire de cette dernière. Pour Cieltje Van Achter, cheffe de file des nationalistes flamands à Bruxelles, il s’agit de la dernière version d’une “mauvaise tragicomédie”, causée par le refus du PS “de respecter la majorité flamande”.

La N-VA n’était que le troisième parti dans les votes du groupe linguistique néerlandais en juin 2024, mais jusqu’ici, l’Open Vld a refusé de lâcher les nationalistes flamands, avec lesquels un accord avait été trouvé pour former une majorité à quatre (Groen – N-VA – Open Vld – Vooruit) côté néerlandophone, pour trois postes ministériels seulement. Côté francophone, MR, PS et Engagés avaient très rapidement trouvé un accord, mais il n’était pas question pour les socialistes d’accepter de s’associer avec la N-VA.

Pour le parti nationaliste flamand, la situation n’a pas changé: c’est le PS qui “bloque” la capitale, en ignorant la volonté des électeurs néerlandophones. Cieltje Van Achter se dit frappée par le fait que “Groen, Vooruit et CD&V soient prêts à suivre la volonté du PS et nous laisser de côté”.

