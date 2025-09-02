Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Mauvaise tragicomédie”: la N-VA accuse toujours le PS de bloquer la situation à Bruxelles

La proposition du “facilitateur” bruxellois Yvan Verougstraete (Les Engagés) d’une majorité à sept pour former un nouveau gouvernement régional dans la capitale, sans la N-VA, provoque l’ire de cette dernière. Pour Cieltje Van Achter, cheffe de file des nationalistes flamands à Bruxelles, il s’agit de la dernière version d’une “mauvaise tragicomédie”, causée par le refus du PS “de respecter la majorité flamande”.

La N-VA n’était que le troisième parti dans les votes du groupe linguistique néerlandais en juin 2024, mais jusqu’ici, l’Open Vld a refusé de lâcher les nationalistes flamands, avec lesquels un accord avait été trouvé pour former une majorité à quatre (Groen – N-VA – Open Vld – Vooruit) côté néerlandophone, pour trois postes ministériels seulement. Côté francophone, MR, PS et Engagés avaient très rapidement trouvé un accord, mais il n’était pas question pour les socialistes d’accepter de s’associer avec la N-VA.

Pour le parti nationaliste flamand, la situation n’a pas changé: c’est le PS qui “bloque” la capitale, en ignorant la volonté des électeurs néerlandophones. Cieltje Van Achter se dit frappée par le fait que “Groen, Vooruit et CD&V soient prêts à suivre la volonté du PS et nous laisser de côté”.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

02 septembre 2025 - 06h47
Modifié le 02 septembre 2025 - 06h49
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales