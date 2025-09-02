Gouvernement à Bruxelles : Verougstraete propose une majorité sans la N-VA

Le président des Engagés et “facilitateur” bruxellois, Yvan Verougstarete, a proposé lundi de rassembler sept partis dans une majorité bruxelloise, sans la N-VA. Le MR aurait accepté de céder un poste de secrétaire d’Etat au CD&V, tandis que le PS est invité à faire de même au profit d’une personnalité de la société civile.

La majorité proposée serait composée du PS, du MR et des Engagés côté francophone; et de Groen, Vooruit, l’Open VLD et le CD&V côté flamand. Cette coalition avait déjà été mise en avant par les informateurs Elke Van den Brandt (Groen) et Christophe De Beukelaer (Les Engagés).

Une telle composition ne permet pas, normalement, à tous les partis néerlandophones d’être représentés par un ministre ou un secrétaire d’Etat au sein du gouvernement, car il n’y a que trois postes pour quatre partis.

Pour permettre à chaque parti d’être représenté pleinement, il a été demandé au MR de céder un poste de secrétaire d’Etat au CD&V. L’Open VLD pourrait ainsi avoir un ministre, a expliqué Yvan Verougstraete lors d’une conférence de presse au Parlement bruxellois. Les libéraux francophones se seraient dits prêts à fournir cet effort.

Une autre demande est formulée au PS de céder également un poste de secrétaire d’Etat à une “personnalité de la société civile francophone qui a une affinité avec le monde économique”, a poursuivi M. Verougstraete.

L’Engagé a interrogé les socialistes francophones, qui auraient dit qu’ils allaient réfléchir à cette possibilité.

Un effort est également demandé à l’Open VLD, sous l’égide de Frédéric De Gucht, qui tient fortement à la présence de la N-VA dans le gouvernement bruxellois. “Je me rends compte que c’est un sacrifice pas forcément simple”, a admis le président des Engagés. “Mais c’est le prix à payer.”

En parallèle, Yvan Verougstraete a proposé que soit appliqué l’article 76 de la loi sur Bruxelles. Celui-ci stipule que le ministre flamand pour Bruxelles peut assister, avec voix consultative, aux réunions de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune (Cocom). En tant que ministre de Bruxelles, la N-VA Cieltje Van Achter n’a jusqu’ici pas l’habitude d’assister aux réunions de la Cocom.

Pour le reste, la proposition de majorité est bien une majorité “100% assumée sans la N-VA”, des mots du président des Engagés, même si elle se veut “ouverte et collaborative avec l’opposition”.

“Il faut être conscient que refuser cette option serait condamner les Bruxellois à être dirigés par un gouvernement en affaires courantes sans capacité à mettre en place un projet positif” pour la Région, a-t-il mis en garde.

Yvan Verougstraete estime terminée sa mission en tant que facilitateur. Si sa proposition est acceptée, il espère que des discussions entre les sept partis concernés pourront démarrer “dès demain” autour du formateur, David Leisterh (MR).

Il clôt ce travail avec la conviction que des convergences entre les partis sont possibles. “C’est un point de départ essentiel”, a-t-il dit. Tous les partis ont, selon lui, compris le sens de l’urgence.

Belga