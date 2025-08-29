Le facilitateur Yvan Verougstraete a bouclé son deuxième tour de consultations

Le facilitateur bruxellois Yvan Verougstraete a bouclé son deuxième tour de consultations dans le but de sortir de l’impasse politique dans la capitale, a-t-on appris vendredi auprès de sa porte-parole. Cette nouvelle série d’entretiens était consacrée au budget.

Le président des Engagés entend “faire le point” durant le week-end et prévoit une communication au début de la semaine prochaine. L’objectif reste de passer la main à un formateur, afin d’aboutir à la conclusion d’un accord de gouvernement d’ici le 15 septembre. Les rencontres se sont déroulées dans une atmosphère toujours constructive, a ajouté la porte-parole.

Lundi, le président des Engagés avait envoyé une note de 17 pages aux partis qu’il a rencontrés la semaine précédente. Dans ce document, le centriste parle d’un retour à l’équilibre budgétaire pour 2032. Cette échéance fixée à 7 ans est un compromis entre les 5 ans proposés par le MR et les 10 ans souhaités par le PS.

Belga