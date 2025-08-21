Formation bruxelloise: des “échanges constructifs” mais une semaine de plus nécessaire

Après des échanges “constructifs” entre le “facilitateur” Yvan Verougstraete et les différents partis, un focus sur la question budgétaire reste nécessaire avant d’entamer de véritables négociations pour former un gouvernement bruxellois, a indiqué son cabinet jeudi. Une première note, synthétisant les priorités évoquées avec les partis, sera envoyée d’ici la fin du week-end aux différents interlocuteurs. “On sent une vraie ambition pour Bruxelles et une volonté commune d’avancer“, avance M. Verougstraete.

Des rencontres bilatérales ont été organisées ces trois derniers jours pour que chaque parti puisse faire part de ses priorités. “Il en ressort clairement une vraie ambition pour redonner à Bruxelles son éclat et aux Bruxellois et Bruxelloises leur fierté. Notre ville, notre région, et ses habitants, méritent beaucoup mieux que la paralysie dont elle souffre actuellement“, assure le cabinet du “facilitateur”.

Ce dernier évoque une dynamique positive à l’issue de cette première étape de négociations. “En effet, malgré des aspérités légitimement différentes, nous avons pu percevoir des priorités communes pour que Bruxelles redevienne ‘la capitale de la qualité de vie’ “.

Le président des Engagés précise toutefois que le défi budgétaire sans précédent auquel Bruxelles fait face ne permet pas de passer à un stade plus détaillé de négociations. Yvan Verougstraete estime qu’une étape intermédiaire est nécessaire. Il suggère que les partis prennent une semaine de plus pour qu’ils approfondissent ensemble un chiffrage transparent des mesures qu’ils défendent et de leurs priorités, afin de déterminer la trajectoire budgétaire et l’évaluation des recettes et dépenses durant la période de la législature. “Si les partis l’estiment utile, le facilitateur se tient à la disposition des différents partis afin de poursuivre ce travail avant de passer le témoin à l’aube des négociations. Cette étape pourrait se dérouler dans le courant de la semaine prochaine“, précise le cabinet.

Avec Belga – Photo Belga