Martin Casier (PS) : “C’est le moment de se donner les moyens d’accueillir les chercheurs américains”

Martin Casier député bruxellois PS et chef groupe à la Fédération Wallonie-Bruxelles était l’invité de Michel Geyer, dans Bonjour Bruxelles.

Il a commenté la situation budgétaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Où en est-on aujourd’hui? C’est toute la question et “c’est irresponsable !“, juge le Bruxellois. “Juste avant les vacances la ministre-présidente de la FWB (Elisabeth Degryse (Les Engagés), NDLR) a fait croire à un trou budgétaire. Trou qui n’existait pas puisqu’il avait en fait été prévu par le cour des comptes. C’était donc un montage destiné à préparer les esprits à des coupes budgétaires importantes.”, analyse encore Martin Casier. “Et depuis, plus rien. On ne sait même pas si le conclave est toujours en cours ou non.”

Or au vu de la situations, les secteurs comme la culture ou de l’éducation ont besoin de clarté et surtout de réinvestissements, ajoute-t-il. Le groupe PS demandera lundi en commission Budget la plus grande transparence sur les décisions prises, annonce-t-il, “car on ne peut pas naviguer à vue et je crois que cela cache en fait une grande mésentente entre les partenaires MR et Engagés sur les priorités à mettre en oeuvre et c’est cela qui empêche des secteurs de fonctionner. C’est très grave.”

Martin Casier ne s’est pas privé de tirer à boulets rouges sur certaines décisions du gouvernement de la FWB, comme celle qui concerne la fin de la nomination des enseignants, “qui en fait va coûter 500 millions d’euros par an à la FWB. Ce sont des décisions idéologiques qui vont avoir impact économique et aggraver la situation de la FWB. ”

Accueillir des chercheurs américains ?

Le socialiste est également revenu sur la situation des chercheurs américains, victimes de la politique anti-science de Donald Trump. “C’est le moment de se donner les moyens d’accueillir des chercheurs et de renforcer la recherche et la démocratie scientifique et aujourd’hui nous ne sommes pas à la hauteur de ces enjeux.”

Malgré les difficultés rencontrées par nos propres chercheurs ? Leurs craintes sont légitimes. Le député insiste sur la nécessité de prévoir des programmes spécifiques pour les chercheurs américaines. “L’Europe a décidé d’un plan de 800 milliards pour la défense européenne, il est incompréhensible qu’elle ne soit pas à la hauteur de ces enjeux.” En FWB, “nous avons des bourses spécifiques pour des chercheurs étrangers. Orientons-les vers des chercheurs américains pour bénéficier de tout ce savoir chez nous.”

Sur la situation Bruxelloise, interrogé sur une potentielle coalition PS PTB Ecolo, le député régional répond : “Nous sommes en discussion avec tous les partis possibles, des Engagés jusqu’au PTB, qui veulent faire un gouvernement autre que l’Arizona, nous verrons si c’est possible. Bruxelles le mérite.”

