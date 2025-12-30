Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Anderlecht : le bourgmestre porte plainte contre une vidéo jugée menançante

Le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS) a déposé plainte après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo qu’il juge menaçante dans le contexte du dossier Good Move, rebaptisé “Good Move 2” par ses opposants, relate La Dernière Heure ce mardi.

La séquence reprend un extrait du film Predator (1987), montrant le personnage de Mac Eliot tirant à l’arme lourde. L’extrait est accompagné de commentaires évoquant des “ennemis” et mentionne le compte Facebook du bourgmestre, ainsi que le collectif “Non au plan Good Move”.
Pour Fabrice Cumps, cette imagerie “ultra-violente”, combinée à des incidents passés impliquant l’auteur, justifie le dépôt d’une plainte. Contacté par La Dernière Heure, l’auteur de la publication affirme qu’il s’agissait d’une démarche satirique et nie toute intention violente, évoquant une “vidéo mal interprétée”.
Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales