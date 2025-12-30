Anderlecht : le bourgmestre porte plainte contre une vidéo jugée menançante

La séquence reprend un extrait du film Predator (1987), montrant le personnage de Mac Eliot tirant à l’arme lourde. L’extrait est accompagné de commentaires évoquant des “ennemis” et mentionne le compte Facebook du bourgmestre, ainsi que le collectif “Non au plan Good Move”.

Pour Fabrice Cumps, cette imagerie “ultra-violente”, combinée à des incidents passés impliquant l’auteur, justifie le dépôt d’une plainte. Contacté par La Dernière Heure, l’auteur de la publication affirme qu’il s’agissait d’une démarche satirique et nie toute intention violente, évoquant une “vidéo mal interprétée”.