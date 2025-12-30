Passer la navigation
Un fusil d’assaut appartenant à la police fédérale introuvable depuis des mois

Un fusil d’assaut FN Scar appartenant à la police fédérale est introuvable depuis plusieurs mois, relatent Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Beland van Limburg et la Gazet van Antwerpen mardi. Un signalement pour vol avait été enregistré en début d’année.

“En mars 2025, un procès-verbal a été dressé pour le vol d’une arme de type Scar utilisée par la Direction de sécurisation”, a déclaré la police fédérale au journal. “Le parquet a ouvert une enquête sur cette base.”
La Direction de sécurisation est notamment chargée de la surveillance des ambassades et de certaines infrastructures critiques.
D’après des sources internes à la police, un agent aurait volé l’arme à la caserne de la police fédérale à Etterbeek. D’autres voix au sein de la police restent toutefois plus prudentes et affirment qu’elle a peut-être été “perdue”.
“Les procédures n’étaient tout simplement pas au point. Il n’y avait pas de registre digne de ce nom, pas de numérotation, pas de code personnel en vigueur. Il était impossible de savoir qui était en service avec quelle arme”, explique-t-on.
