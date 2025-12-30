Un fusil d’assaut appartenant à la police fédérale introuvable depuis des mois

“En mars 2025, un procès-verbal a été dressé pour le vol d’une arme de type Scar utilisée par la Direction de sécurisation”, a déclaré la police fédérale au journal. “Le parquet a ouvert une enquête sur cette base.”

La Direction de sécurisation est notamment chargée de la surveillance des ambassades et de certaines infrastructures critiques.

D’après des sources internes à la police, un agent aurait volé l’arme à la caserne de la police fédérale à Etterbeek. D’autres voix au sein de la police restent toutefois plus prudentes et affirment qu’elle a peut-être été “perdue”.

“Les procédures n’étaient tout simplement pas au point. Il n’y avait pas de registre digne de ce nom, pas de numérotation, pas de code personnel en vigueur. Il était impossible de savoir qui était en service avec quelle arme”, explique-t-on.