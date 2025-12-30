Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un Bruxellois de 58 ans retrouvé mort à Val Thorens

Alain Jonis a été victime d’une chute mortelle lors de vacances au ski à la station française. Il avait 58 ans et était chef d’entreprise.

Le corps d’un homme de 58 ans a été retrouvé au pied d’une paroi rocheuse dans le domaine de Val Thorens, en Savoie. L’homme a été victime d’une chute de 20 à 30 mètres.

Il s’agit d’Alain Jonis, Bruxellois en vacances et qui avait disparu le 26 décembre. Il faisait notamment partie du Royal Racing Club de Bruxelles, club de tennis et de hockey basé à Uccle. “Le Racing perd un membre fidèle et dévoué dont le sourire, le dynamisme et l’enthousiasme nous manqueront profondément. ”

Diplômé de Solvay, il était membre du cercle d’affaires B19 et avait créé son entreprise de consultance. Le défunt était marié et père de trois enfants.

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Albertville.

La rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales