Un Bruxellois de 58 ans retrouvé mort à Val Thorens

Le corps d’un homme de 58 ans a été retrouvé au pied d’une paroi rocheuse dans le domaine de Val Thorens, en Savoie. L’homme a été victime d’une chute de 20 à 30 mètres.

Il s’agit d’Alain Jonis, Bruxellois en vacances et qui avait disparu le 26 décembre. Il faisait notamment partie du Royal Racing Club de Bruxelles, club de tennis et de hockey basé à Uccle. “Le Racing perd un membre fidèle et dévoué dont le sourire, le dynamisme et l’enthousiasme nous manqueront profondément. ”

Diplômé de Solvay, il était membre du cercle d’affaires B19 et avait créé son entreprise de consultance. Le défunt était marié et père de trois enfants.

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Albertville.

La rédaction