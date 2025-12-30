Météo : le retour progressif d’éclaircies
Mardi matin, il faudra être attentif à la présence de plaques de glace, avertit l’Institut royal météorologique (IRM). Au fil des heures, les éclaircies présentes en matinée s’élargiront depuis le nord et le temps finira par devenir ensoleillé sur la plupart des régions.
Toutefois, le ciel restera plus changeant sur l’ouest et le nord-ouest avec même le risque d’une averse de temps à autre. Les maxima s’échelonneront entre 0°C sur les cantons de l’Est, 4 à 5°C sur le centre et 7°C en bord de mer, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-est.
Mardi soir, le ciel restera encore assez dégagé dans l’intérieur des terres alors que des averses de pluie se produiront sur l’ouest du pays. Durant la nuit, davantage de nuages progresseront sur toutes les régions depuis les Pays-Bas et du brouillard, parfois givrant, se formera également. Les averses de pluie resteront d’actualité sur l’ouest alors que quelques flocons tomberont en Hautes-Fagnes. Des plaques de givre et de glace seront à nouveau possibles. Les minima oscilleront entre -6 et -3°C en Ardenne, -2 et 0°C sur le centre et 3°C au littoral. Le vent sera faible, modéré à la Côte, de nord tournant vers l’ouest à nord-ouest.
Belga