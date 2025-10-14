Manifestation nationale : peu de perturbations dans les supermarchés

La journée d’action nationale a beau mobiliser plus de 100.000 personnes mardi, les supermarchés restaient pour la plupart ouverts, le personnel et les clients ne semblant pas prêts à répondre à l’appel à la grève de la consommation, lancé par les syndicats. La fédération sectorielle Comeos ne relève pas de perturbation majeure.

Tous les magasins du groupe Colruyt étaient ouverts. Les centres de distribution ne sont pas bloqués et les magasins peuvent être approvisionnés, a indiqué un porte-parole du groupe. Même son de cloche chez Delhaize. Tous les magasins sont ouverts et les actions éventuelles n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des grandes surfaces. L’appel à ne pas faire ses achats aujourd’hui n’est pas suivi, selon un porte-parole de la marque au lion. Chez Carrefour, certaines personnes participent à la grève, mais tous les magasins dans le pays sont ouverts pour accueillir les clients, précise le service presse. Les centres de distribution sont également actifs. Aldi indique que ses supermarchés sont ouverts et approvisionnés.

De manière générale, la fédération sectorielle Comeos relève peu d’impact dans les magasins food et non-food. “Il n’y a à ce stade aucun impact et les gens continuent à faire leurs achats”, précise un porte-parole de Comeos.

