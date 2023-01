Manifestation du secteur non-marchand : voici les perturbations attendues ce mardi

La manifestation du secteur non-marchand, prévue ce mardi, causera des perturbations dans la capitale.

Ce mardi, des travailleurs du secteur non-marchand marcheront dans les rues de la capitale, dans le cadre d’une grève et d’une manifestation nationale, dénonçant notamment la pénurie de personnel dans les secteurs sociaux et de santé. “Des milliers de lits hospitaliers fermés, des tournées de patients supprimées en soins à domicile, des services limités en aide aux familles, des listes d’attentes de plus en plus longues en crèche et en service pour personnes handicapées, les maisons de repos qui ferment, etc : c’est tout le secteur non-marchand qui subit de plein fouet les conséquences du manque de considération dont il fait l’objet“, indique la CNE, à la veille de la journée d’action.

La manifestation devrait causer des embarras de circulation dans la capitale, indique d’ors-et-déjà la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Les perturbations sur les routes, prévues entre 9h et 13h, se concentreront le long du parcours du cortège, à savoir le boulevard Albert II, Rogier, Pachéco, les environs de la Gare Centrale, le boulevard Lemonnier et l’esplanade de l’Europe.

⚠️ Ce mardi 31/01 entre 9h et 13h, une manifestation traversera #Bruxelles. Des embarras de circulation sont à prévoir, nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants: bd Albert II, Rogier, Pachéco, les environs de la gare Centrale, bd M.Lemonnier et l’esplanade de l’Europe pic.twitter.com/mq2bZtIcmT — PolBru (@zpz_polbru) January 29, 2023

Des embarras dans les transports, le long du parcours

Des embarras sont prévus, ce mardi, sur plusieurs lignes de la STIB, qui croiseront le passage de la manifestation.

Ainsi, “les lignes de bus 14, 20, 29, 33, 46, 48, 52, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 73, 78, 88, 89 et T-bus 81 seront perturbées“, indique la STIB, qui conseille à ses utilisateurs de suivre les perturbations en temps réel via ses outils habituels.

Perturbations à prévoir chez Bruxelles Propreté

Du côté de l’agence Bruxelles Propreté, on annonce aussi de possibles perturbations pour ce mardi. “L’ensemble des services risquent d’être perturbés“, indique l’ABP dans un communiqué.

Ainsi, les collectes des sacs blancs et bleus seront perturbées à Anderlecht, Auderghem (quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Pierre), Berchem, Haren, Laeken (quelques rues mitoyennes à JEtte), Etterbeek (rues mitoyennes aux deux Woluwe), Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles (quelques rues mitoyennes à Anderlecht), Schaerbeek (quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert et Belliard), Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Les habitants dont les sacs blancs ne seront pas collectés doivent rentrer, si possible, leurs sacs jusqu’à la prochaine collecte (vendredi 3 février), de même que les sacs bleus (mardi 7 février).

De même, les collectes de sacs verts et orange seront impactées à Auderghem (quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Pierre), Berchem (quelques rues mitoyennes à Ganshoren et Koekelberg), Laeken (quelques rues mitoyennes à Jette), Etterbeek (quelques rues mitoyennes aux deux Woluwe), Ganshoren, Koekelberg, Jette, Molenbeek (quelques rues mitoyennes à Koekelberg), Schaerbeek (quelques rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert et Belliard), Woluwe Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Les sacs verts et orange doivent être rentrés, si possible, jusqu’à la collecte du 7 février.

Enfin, l’agence Bruxelles Propreté annonce aussi des risques de perturbations dans les collectes en conteneurs, et dans les collectes spécifiques (enlèvement d’encombrants à domicile, grands conteneurs, vidange des bulles à verre). Les Recypark, ou certains d’entre-eux, pourraient aussi être fermés.

ArBr – Photo : Belga (archives)