Manifestation contre les mesures sanitaires : six personnes arrêtées avant le départ du cortège

Plusieurs milliers de personnes manifestent actuellement dans les rues de Bruxelles contre les mesures sanitaires, selon les premières estimations de la police.

Les organisateurs espéraient rassembler 100.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Selon les premières estimations de la police, 50.000 personnes sont bien présentes (500.000 selon les organisateurs), parmi lesquelles six arrestations ont été effectuées avant le départ du cortège à la gare de Bruxelles-Nord. Les participants mis en détention administrative étaient munis d’objets dangereux, qui ont été confisqués, selon Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles.

De nombreux drapeaux européens

De nombreux drapeaux européens sont visibles : Allemagne, France, Pays-Bas, États-Unis, Pologne ou encore Roumanie. Les manifestants portent également des panneaux avec des inscriptions qui fustigent le pouvoir en place, la vaccination, le Covid Safe Ticket, et appellent également à “protéger les enfants“.

La plupart des participants ne portent pas de masque, tandis que nombreux sont ceux qui cachent leur visage pour ne pas être reconnus. Les pétards résonnent bruyamment dans les rues, créant une atmosphère quelque peu tendue.

► À lire aussi | Mesures sanitaires : une manifestation organisée pour le “respect des libertés fondamentales”

Organisée par plus de 600 associations, parmi lesquelles World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, cette manifestation a pour but d’ouvrir un débat de société sur les mesures sanitaires.

La foule s’est élancée via la petite ceinture et la rue Belliard vers le parc du Cinquantenaire, où la tête du cortège est arrivée vers 13h.

Belga – Vidéo : Belga/Photo : Hatim Kaghat