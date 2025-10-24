Manifestation anti-fourrure devant les boutiques Louis Vuitton et Dior à Bruxelles

Une dizaine de militants du Belgian Anti-Fur Movement (Bam) ont manifesté vendredi après-midi devant les boutiques Louis Vuitton et Dior, boulevard de Waterloo à Bruxelles, pour dénoncer la vente de produits en fourrure par ces marques du groupe LVMH.

L’action s’inscrivait dans une campagne mondiale coordonnée par la Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), avec des actions simultanées en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon.

Les manifestants ont scandé de nombreux slogans tels que “Louis Vuitton et Dior, stop à la fourrure ! Fourrure torture” ou encore “La fourrure, c’est la mort”.

Selon les organisateurs, Louis Vuitton et Dior seraient, avec Berluti, Fendi et Loro Piana, les cinq dernières marques du groupe LVMH à continuer de commercialiser de la fourrure. La Bam rappelle que d’autres maisons comme Gucci, Prada ou Versace ont adopté une politique “fur free” depuis plusieurs années.

Les militants affirment que, malgré l’absence de produits en fourrure visibles dans les boutiques belges, ces articles restent disponibles sur les sites en ligne des marques. Ils dénoncent une industrie “cruelle, polluante et contraire à la loi”, rappelant qu’un manteau en fourrure nécessite la mise à mort de 40 à 50 animaux.

La Belgian Anti-Fur Movement, qui manifeste chaque mois depuis 2023 devant les enseignes du groupe, a annoncé qu’elle poursuivra ses actions tant que Louis Vuitton et Dior n’auront pas adopté une politique officielle interdisant la fourrure.

Belga