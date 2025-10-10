Manifestation à Bruxelles pour la libération d’un réfugié palestinien

Une centaine de personnes se sont rassemblées vendredi matin vers 08h00 sur la place Poelaert, à Bruxelles, pour demander la libération du jeune réfugié gazaoui Hussam A.

Âgé de 20 ans, il a été arrêté lundi 29 septembre par la police belge après la manifestation quotidienne organisée à la Bourse, dans le centre-ville. Il s’agissait de sa deuxième arrestation en une semaine. Il comparaît ce vendredi pour une requête de mise en liberté.

“Il a été arrêté pour trouble à l’ordre public alors qu’il ne faisait que manifester”, explique Emeline Galhac, une citoyenne qui accompagne Hussam depuis deux ans. Selon elle, plusieurs militants palestiniens liés aux rassemblements quotidiens de soutien à Gaza à la Bourse ont également été arrêtés. Certains manifestants accusent le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), d’avoir transmis à l’Office des étrangers une liste de participants d’origine gazaouie afin de les éloigner du site de la Bourse. Ces interpellations s’inscrivent dans un contexte plus large.

Mercredi, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a confirmé la légalité de la détention de deux Palestiniens, A.S. et F.A., maintenus respectivement aux centres fermés de Merksplas et de Vottem. A.S., détenu depuis le 4 septembre, a tenté de se suicider mardi après le décès d’un autre détenu palestinien, Mahmoud Ezzat Farag Allah, retrouvé mort dans la nuit de lundi à mardi au centre fermé 127bis de Steenokkerzeel.

Ce décès, attribué à un suicide, a provoqué une grève de la faim parmi ses codétenus, selon le collectif Getting the Voice Out. L’Office des étrangers a confirmé le décès tout en précisant que la situation dans le centre restait calme.

